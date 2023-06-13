Юбилеи побед «Зенита» и сборной России отметят на ПМЭФ-2023 15 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 июня на «Газпром Арене» встретятся две легенды: петербургский «Зенит» и сборная России. Так, на ПМЭФ отметят 15-летие двух культовых футбольных событий. Напомним, что в 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а сборная России взяла бронзу на чемпионате Европы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Фонда Росконгресс.

– На поле выйдут участники турниров 2008 года, – рассказали в организации.

Сначала в футбол сыграют участники форума. Бороться за Кубок Росконгресса с ними будет команда Администрации Петербурга. После на стадионе появятся Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Владимир Быстров и другие известные российские футболисты. Затем фанатов порадуют концертом Димы Билана. Кстати, он также 15 лет назад победил на «Евровидении». Тоже, своего рода, спорт.