Царица ночи зацветет в Ботаническом саду Петербурга во второй раз. Фото: t.me/botsad_spb_official

Диво дивное и чудо чудное прогнозируют в Петербурге. 14 июня в Ботаническом саду Петра Великого прогнозируют повторное цветение нашумевшей «ЦАрицы ночи». Об этом в официальном телеграм-канале сообщили сотрудники оранжереи.

– Держим кулаки! Мы уже обрадовали весь наш экскурсионный состав, что возможна вторая смена, – поделились радостной новостью работники сада.

Они рассказали, что цветок собирается раскрыть, предположительно, пять бутонов. Гостям города и жителям Петербурга, желающим увидеть необыкновенное и редкое явление, предложили активнее следить за обновлениями канала Ботанического сада Петра Великого и быть на готове. Окончательный вердикт сотрудники о повторном цветении вынесут с 11 утра до двух часов дня.

Ранее spb.kp.ru писала, что цветок редкого кактуса распустился в ночь на 23 мая.