Мужчина утонул в озере Руссконское в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Водная прогулка на лодке завершилась трагедией для жителя Ленобласти. Так, 6 июня лодка с пассажиром на борту перевернулась на озере Руссконское неподалеку от деревни Руссконицы. Узнали об этом не сразу. Достать тело погибшего смогли только через неделю. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы Ленобласти.

– Сегодня, 13 июня, сотрудники поискового отряда города Лодейное Поле обнаружили погибшего, – рассказали специалисты в публикации.

Они доставили труп мужчину на берег. Позже тело передали сотрудникам полиции. Правоохранители будут устанавливать личность скончавшегося. Обстоятельства, из-за которых лодка опрокинулась, пока что неизвестны.

Ранее spb.kp.ru писала, что на севере Санкт-Петербурга нашли труп женщины. Тело 48-летней местной жительницы обнаружил 35-летний житель Выборгского района.