Без вести пропавшую 18-летнюю девушку уже месяц ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Праздники закончились, а работа у поисково-спасательного отряда —ЛизаАлерт» – нет. Среди множества опубликованных ориентировок 13 июня появилась одна особо пугающая: без вести пропавшую девушку ищут почти месяц в Петербурге. Как выяснилось, 18-летнюю жительницу города на Неве разыскивают почти месяц. Она ушла из дома 15 мая и по-прежнему ее местоположение остается неизвестным. Об этом волонтеры-спасатели сообщили в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились сотрудники отряда к неравнодушным петербуржцам.

Среди примет на приложенной к посту ориентировке указали высокий рост – около 173 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза и русого цвета волосы. Как сообщили родственники и близкие пропавшей, во что была одета девушка в день исчезновения, им неизвестно.