Главой петербургского отделения РАН назначили ректора «Политеха» Андрея Рудского

Главой петербургского отделения РАН назначили ректора Политехнического университета Андрея Рудского. Фото: СПбПУ

Президиум РАН утвердил кандидатуру Андрея Рудского – ректора Политеха –на пост председателя петербургского отделения РАН. В этой должности он будет находиться до избрания нового главы учреждения. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале РАН.

– Академик Андрей Рудской — специалист в области термомеханической обработки металлов и множества современных материалов. Более десяти лет занимает должность ректора местного университета, – говорится в публикации.

Напомним, что создать региональное отделение в решили на общем собрании членов РАН в сентябре 2022 года. В мае 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о необходимости утвердить состав нового сектора в течение двух месяцев. Кроме того, специалистам нужно в этот же срок зарегистрировать учреждение, а за три месяца определить список федерального недвижимости для передачи его новому филиалу Академии наук.