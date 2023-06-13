Женщина пострадала в ДТП на Красноармейской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 13 июня в Адмиралтейском районе. Там, на пересечении улиц Егорова и пятой Красноармейской, столкнулись две иномарки. Из-за аварии серьезно пострадала пассажирка одной из легковушек. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники полиции проводят проверку ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили правоохранители, 45-летний водитель-мигрант, управлявший «Хендай Солярис», не уступил дорогу на перекрестке. И поэтому врезался в двигавшегося по главной 40-летнего автомобилиста за рулем «Порше». Из-за этого 39-летняя пассажирка «корейца» оказалась в одной из больниц Северной столицы. К слову, машины заняли значительную часть дороги, поэтому в округе собрались и зеваки, и пробки.