Петербург занял 23 место в рейтинге доступного жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Покупка жилья – и финансово, и морально тяжелый вопрос. Особенно, как отмечают аналитики, в последние несколько лет. По их мнению, ежегодно доступность своего «уголка» только снижается. Так, Петербург оказался на 23 месте из 30-ти в списке доступного жилья. Его обогнала Москва, заняв 17-ю строчку. Об этом пишет РИА Новости.

– Рейтинг составлялся на основе минимального количества лет, за которые семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой, сможет без долгов и кредитов купить типовую квартиру площадью 60 квадратных метров, – рассказали специалисты изданию.

К слову, верхние строчки рейтинга занимают НАО, Магаданская область и ЯНАО. Замыкают список десять регионов, где семьям придется копить более десяти лет: Севастополе, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Чечне, Дагестане и Ингушетии.