Жесткое ДТП между легковушкой и мотоциклом произошло на улице Солдата Корзуна в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло поздним вечером в Кировском районе Петербурга. Там белый «Солярис», предположительно, поворачивал на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Солдата Корзуна. При совершении маневра он не увидел мотоциклиста. Из-за этого пилот двухколесного коня оказался под колесами легковушки. Об этом очевидцы сообщили в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербурга».

– На месте происшествия было несколько карет скорой помощи. Сам момент не видела, но слышала громкий удар, – рассказала одна из пользовательниц социальной сети.

Как сообщили свидетели происшествия, мотоциклиста в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. По неуточненным данным, доставили его в больницу на Костюшко. Пассажирку в состоянии средней тяжести также отправили в одно из медучреждений города на Неве.

Состоянию попавшего в аварию транспорта не позавидуешь. У легковушки снесло передний бампер, а облицовка мотоцикла разлетелась по проезжей части.