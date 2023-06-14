Посол Беларуси встретится с 18 губернаторами субъектов России на ПМЭФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Посол дружественной Белорусси Дмитрий Крутой накануне прибыл в Петербург. Он планирует во время проведения Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) встретиться с губернаторами 18 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства республики в Москве.

– В программу рабочей поездки посла входит участие в масштабном экономическом форуме, – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале представительства.

Дипломат также поучаствует в заседании комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью. Кроме того, он посетит несколько знаковых объектов Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что 17 тысяч человек приедут на ПМЭФ в 2023 году. Гости из 130 стран и территорий подтвердили свое участие в мероприятии. Кроме того, ЛДПР презентует нейросеть «Жириновский» в рамках форума.