Жара в плюс 26 градусов установится в Петербурге 14 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с каждым днем становится все теплее и теплее. Начиная с этой недели в городе наконец-то началось настоящее лето. Солнце стало светить ярче, а температура воздуха поползла вверх. В среду, 14 июня 2023 года, тенденция к потеплению продолжится и станет еще жарче. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать обширная зона повышенного атмосферного давления. В регионе сохранится относительно малооблачная погода и вновь обойдется без дождей, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до 24-26 градусов выше нуля, по Ленинградской области 22-27 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В четверг будет еще жарче, до 25-27 градусов и снова без дождей.