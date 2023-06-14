Жители Петербурга рекомендуют детям раннее трудоустройство на работу

72% петербуржцев порекомендовали ли бы своим детям раннее трудоустройство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Санкт-Петербурга, у кого есть дети, рекомендуют им устраиваться на работу. Горожане считают, что ранее трудоустройство до 18 лет на какую-то летнюю подработку - это полезно. За это выступают 72 процента опрошенных. Остальные 20 процентов воздержались от такой рекомендации. Об этом говорится 14 июня 2023 года в исследовании hh.ru.

- Большинство петербуржцев считают, что работа помогает подросткам стать самостоятельнее и ответственнее, а также получит навык общения с людьми. Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, как финансовая грамотность, работа в команде, работа в условиях многозадачности и навык тайм-менеджмента, - говорится в исследовании.

Взрослые считают, что первая зарплата в возрасте до 18 лет учит быть самостоятельным. Кроме того, всегда приятно иметь собственный заработок и учиться каким-то новым навыкам.