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НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:03

Мигрант изнасиловал и ограбил девушку в конном клубе в Павловске

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мигрант изнасиловал и ограбил девушку в конном клубе в Павловске.

Мигрант изнасиловал и ограбил девушку в конном клубе в Павловске.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Пушкинского района ищут мигранта, который напал на 22-летнюю девушку. Все произошло в конно-спортивном клубе в Павловске в ночь на 14 июня. Рано утром девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушка-берейтор рассказала, что в половине второго ночи на территории учреждения на улице Александра Матросова 33-летний гражданин Узбекистана надругался над ней, а также под угрозой ножа отобрал 15 тысяч рублей, - рассказал источник.

Сейчас полицейские начали поиски злоумышленника. Они выяснили, что мужчина живет в Петербурге, но регистрации у него нет. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и ограблении. Специалисты разбираются в обстоятельствах и деталях случившегося.