В Смольном создали Управление внутренней политики

В Администрации Губернатора Санкт-Петербурга создано Управление внутренней политики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации губернатора Санкт-Петербурге создали новую структуру, которая называется Управление внутренней политики. Ее деятельностью и координацией процессов будет заниматься вице-губернатор города Борис Пиотровский. Об этом 14 июня 2023 года рассказали в Смольном. Чем именно будет заниматься структура, в Смольном пока не уточнили.

- Также произошли кадровые перестановки на государственной гражданской службе, - рассказали в городской администрации.

Так, на должность председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга – Алексей Зырянов. Председателем Комитета по инвестициям стал Иван Складчиков. Главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры назначен Александр Федотов, а Виктор Панкевич стал начальником Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.