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НовостиПолитика14 июня 2023 7:17

В Смольном создали Управление внутренней политики

Управление структурой возложили на Бориса Пиотровского
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Администрации Губернатора Санкт-Петербурга создано Управление внутренней политики

В Администрации Губернатора Санкт-Петербурга создано Управление внутренней политики

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации губернатора Санкт-Петербурге создали новую структуру, которая называется Управление внутренней политики. Ее деятельностью и координацией процессов будет заниматься вице-губернатор города Борис Пиотровский. Об этом 14 июня 2023 года рассказали в Смольном. Чем именно будет заниматься структура, в Смольном пока не уточнили.

- Также произошли кадровые перестановки на государственной гражданской службе, - рассказали в городской администрации.

Так, на должность председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга – Алексей Зырянов. Председателем Комитета по инвестициям стал Иван Складчиков. Главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры назначен Александр Федотов, а Виктор Панкевич стал начальником Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.