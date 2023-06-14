Ленобласть попросила передать земли Гослесфонда для развития туризма в регионе

В Ленобласти негде строить отели. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В рамках Петербургского Международного экономического форума Ленобласть представит Инвестиционную стратегию развития туризма в регионе. О ней на площадке ПМЭФ расскажет губернатор Александр Дрозденко.

- Наш регион привлекателен для любых туристов - на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысяч номеров, - отметил глава региона.

По его словам, строить отели в Ленобласти сейчас негде. Доступные участки земли принадлежат Гослесфонду. Ленобласть просит внести изменения в законодательство и упростить перевод земель лесного фонда в особо охраняемые территории, чтобы использовать их в рекреационных целях, под туристические объекты.

- Стратегия максимально практическая. По территориям определены точки роста, просчитана окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения, - отметил Дрозденко.