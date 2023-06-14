В поликлиниках Петербурга появятся 40 кабинетов психологов с 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый порядок оказания помощи при психических заболеваниях и расстройствах поведения начинает действовать в России с 1 июля. Петербург тоже готовится к этим изменениям. 25 кабинетов медико-психологического консультирования уже открылись, а к началу следующего месяца их будет уже 40. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на главного психолога города Елену Исаеву.

- Расчетная потребность, исходя из рекомендаций нового порядка, – это более 100 медицинских психологов. Их выпускают шесть вузов. Так что ежегодный выпуск – 150-200 медицинских психологов. Ну и, конечно, есть практикующие специалисты, которые хотят работать в первичном амбулаторном звене, - отметила Елена Исаева.

По ее словам, психологов в Петербурге достаточно, но многие из них уходили в частный бизнес, потому что в медучреждениях всем раньше не хватало ставок, так что сейчас у специалистов этой направленности появится возможность работать в государственных больницах.