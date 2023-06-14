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НовостиОбщество14 июня 2023 8:03

Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о ротавирусе и гепатите из-за купания в грязной воде

В водоемах можно заразиться сыпью и глистами
Анастасия НУРАДИЛОВА
В водоемах можно заразиться сыпью и глистами.

В водоемах можно заразиться сыпью и глистами.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев предупредили об опасных заболеваниях, которые распространяются из-за купания в грязной воде. Нарушители запретов могут заразиться сыпью, лептоспирозом, ротавирусом и другими болячками. О предупреждениях Роспотребнадзора пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Неосторожные отдыхающие также рискуют заразиться лептоспирозом и ротавирусом. Происходит это в основном от заглатывания воды. Поэтому, напоминает Роспотребнадзор, если вы случайно это сделали, следует прополоскать рот бутилированной водой, - сообщает издание.

Детям не рекомендуется строить песочные замки на пляжах, которые не одобрил Роспотребнадзор. Это грозит вирусом гепатита А, а также бактериальными, паразитарными, грибковыми инфекциями и глистами.

Напомним, на данный момент ведомство разрешило купаться всего в двух водоемах Петербурга - на озере Безымянное в Красносельском районе и в Ольгинском водоеме в Выборгском районе.