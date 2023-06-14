«Глория Джинс» откроет магазин на месте H&M в ТЦ «Невский Центр» в Петербурге

Глория Джинс откроет на Невском проспекте крупнейший магазин в Северо-Западном округе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ТЦ "Невский Центр" на месте, где раньше располагался шведский бренд H&M, откроется крупнейший на северо-западе магазин "Глория Джинс". Российский бренд займет два этажа магазина общей площадью более 2,2 тысяч квадратных метров. Об этом 14 июня 2023 года рассказали в пресс-службе компании.

- Новое пространство станет первым в регионе магазином GJ в обновленной концепции. Здесь будут представлены все линейки бренда: одежда для детей, подростков и взрослых, спортивные коллекции и одежда для дома, обувь и аксессуары, - сообщили в пресс-службе.

В компании уверены, что магазин будет очень востребованным, так как расположится в топовой локации города рядом с Московским вокзалом. Сейчас в Петербурге 23 магазина сети. До конца года компания планирует довести их число до 30.