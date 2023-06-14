Труп пенсионера с простреленным сердцем нашли на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге врачи нашли в квартире труп мужчины с простреленным сердцем. Они приехали в его квартиру на Институтском проспекте 13 июня в половине восьмого утра, но помочь 75-летнему мужчине уже не могли: он погиб. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Пенсионер умер из-за ранения грудной клетки. Рядом с ним валялось ружье Beretta, - рассказал источник.

По предварительной информации, мужчина долгое время страдал из-за онкологического заболевания. В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на 14 июня мигрант напал на 22-летнюю девушку в конном клубе. Он изнасиловал ее и ограбил. Пострадавшая обратилась к полицейским. Возбуждено уголовное дело.