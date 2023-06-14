Тело мужчины с длинными волосами нашли в Финском заливе у «Лахта Центра». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Финском заливе около «Лахта Центра» выловили труп длинноволосого мужчины. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и разбираются в обстоятельствах его гибели. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Плавающий в Финском заливе труп был замечен 13 июня в одиннадцатом часу утра недалеко от «Лахта Центра». Из воды его достали сотрудники МЧС, - рассказал источник.

На вид погибшему мужчине от 30 до 40 лет. Внешность у него – европейская. Длинные черные волосы. Особых примет – нет. Тело найденного мужчины отправили в морг, чтобы специалисты установили точную причину смерти. По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Напомним, накануне в петербургской квартире нашли труп пенсионера с простреленным сердцем. Его тело обнаружили врачи скорой помощи, которые приехали после вызова.