Decathlon выплатит 140 млн рублей компенсации владельцу ТЦ в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владелец торгового центра «Лето» в Петербурге получит 140 миллионов рублей от ритейлера Decathlon после закрытия магазина. Большая часть суммы, а именно 1000 евро – штраф за каждый час простоя магазина закрытым. Об этом сообщают «Ведомости».

- Французский ритейлер в суде с торговым центром «Лето» настаивал, что оснований для взыскания штрафа за приостановление коммерческой деятельности нет, так как у ответчика были уважительные причины для закрытия магазина, а именно ограничения Евросоюза на ввоз в Россию товаров, - пишет издание.

Когда иск только был подан, штраф составлял 121 миллион рублей. Он назначался из-за того, что магазин не согласовал свое закрытие с торговым центром. Decathlon пытался снизить неустойку за свои нарушения сразу в 240 раз. Но представитель арендодателя убедил суд назначить компенсацию.