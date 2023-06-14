«Единая Россия» обеспечит жителей новых субъектов РФ социальной поддержкой. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Как сообщает сайт «Единой России», партия расширяет программу социальной поддержки новых субъектов России. Программа по модернизации образовательных процессов реализуется совместно с Минпросвещения. Она включает проведение капремонта в школах, вузах и техникумах. На учителей на учреждения среднего профессионального образования снижается бюрократическая нагрузка. Внедряются телемедицинские технологий, а еще модернизируется инфраструктура детских оздоровительных лагерей.

Работа по всем направлениям началась еще до официального утверждения в народной программе.

- В этом году в городе по народной программе «Единой России» будут благоустроены 19 общественных пространств. Качественное школьное питание, модернизация первичного звена в здравоохранении и другие социально значимые инициативы, включенные в народную программу, обеспечены партией в бюджете, - рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

- Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов, - сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе партии появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет повышать качество и доступность путешествий, наличие квалифицированных кадров туристской отрасли, и отдельных направлений - гастро-, агро- и экотуризма.

- По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%, - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения. Их реализация планируется с 2021 по 2025 год. В документе зафиксированы все инициативы и поручения Президента, которые упоминались в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России». Финансирование детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства.