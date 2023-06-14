Двое подростков попали в ДТП на скутере в Ленинградской области

Полиция Тихвинского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области двое подростков попали в ДТП на скутере. Авария произошла поздно вечером 13 июня 2023 года в городе Тихвин. Подробности об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- 13 июня 2023 года в 22:32 у дома №1 по проезду им. Моисеенко в городе Тихвин 16-летний подросток, управляя скутером Хонда Дио не справился с управлением и совершил опрокидывание скутера, - рассказали в полиции.

Мальчик на скутере был не один. Вместе с ним был также еще один подросток. В результате аварии водителя госпитализировали в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Его пассажир получил более серьезные травмы и также был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.