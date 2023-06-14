Женщина пострадала в результате пожара в жилом доме в Кузьмолово Ленинградской области

Двое детей и женщина пострадали от взрыва газа в жилом доме в Кузьмолово Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кузьмолово Ленинградской области произошло ЧП. В полдень 14 июня 2023 года загорелась квартира в доме на улице Спортивная. По предварительным данным, это произошло в результате сварочных работ. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе МЧС области.

- В поселении городского типа Кузьмоловский, в доме на улице Спортивная в 11:45 часов загорелась квартира на втором этаже газифицированного четырехэтажного дома. В 12.00 пожарные расчеты из двух единиц были на месте, - сообщили спасатели.

Спустя полчаса спасатели локализовали пожар и вовремя перекрыли подачу газа. Газовщик получил незначительные ожоги.

В результате инцидента пострадала пожилая женщина, жительница третьего этажа данного дома. Она наглоталась дыма. Женщина была эвакуирована.

На данный момент ведутся работы и проводится проверка. В результате пожара выгорела обстановка в квартире на площади 42 квадратных метров.