Вторая ярмарка искусства «1703» открылась в Манеже Петербурга

В Манеже открылась вторая ярмарка искусства «1703» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Манеже Санкт-Петербурга 14 июня 2023 года открылась вторая ярмарка искусства «1703». На открытии мероприятия присутствовал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Ярмарка вновь входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума, который сейчас проходит в городе.

- В прошлом году мы впервые провели ярмарку искусства «1703». Она дала нам понять, что профессиональное сообщество и любители современного искусства давно ждали появления такого события в Петербурге. За четыре дня ярмарку посетили более 10 тысяч человек, - отметил Пиотровский.

На ярмарке участники представили различные произведения искусства, включая живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляции и работы, созданные с помощью цифровых технологий.

Ярмарка продлится до 18 июня.