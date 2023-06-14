Прямой туристический поезд связал Петербург и Лабытнанги

Из Петербурга до города в Полярном Урале Лабытнанги теперь можно добраться на прямом поезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и город в Полярном Урале Лабытнанги связал прямой железнодорожный маршрут. Первый поезд отправился из Северной столицы 13 июня с Ладожского вокзала. Рейс в обратном направлении запланирован на 15 июня, сообщает комитет по транспорту.

Новый пассажирский поезд №378/377 будет отправляться раз в четыре дня. Во время своего пути он сделает 64 остановки, среди которых вокзалы в Череповце, Тихвине и Волховстроее.

- Эта удобная для пассажиров беспересадочная поездка сделает путешествие более комфортным и безопасным, - отметили в комитете.

Лабытнанги расположен в Полярном Урале на левом берегу реки Обь. Имя города с ханты-языка переводится как «Семь лиственниц». Такое название он получил не случайно, а благодаря стоящим строем на южной окраине лиственницам. Среди достопримечательностей города находятся сквер «Молодежный» и «Студенческий», а также парк «Юбилейный». Кроме того, туристы могут полюбоваться на горы.