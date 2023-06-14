Мошенник обманул на 1,5 млн рублей доверчивую 89-летнюю пенсионерку из Петербурга

Мошенника посадили на 4 года в колонию за обман пенсионерки из Петербурга на 1,5 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировский районный суд Петербурга признал виновным мужчину в мошенничестве, который развел 89-летнюю пенсионерку более чем на 1,5 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мошенник действовал не один. Вместе с подельниками он выбрал своей жертвой пожилую женщину. Злоумышленники позвонили пенсионерке и рассказали, что ее внучка попала в ДТП. В качестве доказательств трубку передали «следователю», который пояснил, что ее родственница сбила женщину. Петербурженке предложили замять дело за деньги.

Пенсионерка доверилась и передала 500 тысяч рублей и более 17,2 тысячи евро мошеннику, который приехал к ней домой.

- Таким образом, обвиняемый и неустановленные соучастники похитили денежные средства пенсионерки на общую сумму 1 554 846 рублей, - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить пенсионерке свыше 1,4 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и еще 50 тысяч рублей за моральный вред.