Водителя Skoda Octavia приговорили к двум годам колонии за смертельное ДТП в мае 2022 года на КАД

Водителя "Шкоды" лишили прав и отправили в колонию за смертельное ДТП на КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге водителя Skoda Octavia, который спровоцировал ДТП 1 мая 2022 года на КАД, приговорили к двум годам в колонии-поселении за смерть человека в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В то роковое утро водитель на КАД столкнулся с Kia Rio, который стоял на дороге с включенной аварийкой из-за ДТП с Ford Transit Connect. Из-за удара Kia поехала вперед и влетела в стоящих перед машиной пешеходов – водителей авто и одного из пассажиров Ford.

В результате водитель Kia оказался на дороге, где по нему проехались BMW X5 и KIA Sportage SLS. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он умер в больнице. Кроме того, водитель и пассажир Ford получили тяжкий вред здоровью.

- Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - уточнили в прокуратуре.

Также суд лишил виновника ДТП водительских прав на 2,5 года.