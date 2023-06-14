Прямые перелеты из Петербурга в Абу-Даби запустят в октябре 2023 года

Рейсы будет выполнять Etihad Airways. Фото: Пулково

Новая авиакомпания начнет летать из Пулково в Объединенные Арабские Эмираты. Etihad Airways запустит рейсы в Абу-Даби. Первые самолеты отправятся по этому маршруту с 29 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 12:10, прилет в Абу-Даби в 19:15, рейс из Абу-Даби (EY69) будет вылетать в 2:45 и прибывать в Санкт-Петербург в 8:05, - говорится в сообщении.

Пассажиры будут летать на воздушном судне Boeing 787 Dreamliner. В бизнес-классе самолета расположено 28 кресел, а в экономическом – 262 места. У желающих появится возможность через Абу-Даби летать в Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии.