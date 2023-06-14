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НовостиОбщество14 июня 2023 11:42

На границе Ленобласти с Эстонией увеличилось время ожидания оформления легковых машин

Об этом предупредили в Кингисеппской таможне
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Кингисеппская таможня информирует об увеличении времени ожидания на въезд легковых транспортных средств в МАПП Ивангород

Кингисеппская таможня информирует об увеличении времени ожидания на въезд легковых транспортных средств в МАПП Ивангород

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кингисеппской таможне сообщили, что на границе между Россией в Ленинградской области и Эстонией увеличилось время ожидания оформления легковых автомобилей. Теперь, чтобы выехать из страны, потребуется больше времени. Помимо того, что летом всегда поток машин больше, наблюдается дополнительный пассажиропоток. Об этом 14 июня 2023 года сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

- Общее время ожидания при пересечении границы увеличилось по объективным причинам, которые носят как сезонный характер, так и обусловлены изменением структуры потока транспортных средств. Наблюдается рост количества автомобилей с гражданами несопредельных стран Евросоюза, а также Украины и Молдавии. Должностные лица таможенного поста работают в усиленном режиме, - рассказали в пресс-службе.

Выезжающих просят не беспокоиться и заранее знакомиться с с порядком заполнения пассажирской транспортной декларации, что позволит сэкономить время.