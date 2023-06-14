Заседание Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга состоялось в Смольном

Состоялись заседания Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт‑Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 9 по 13 июня 2023 года состоялись заседания Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план города. Всего рассмотрено 726 предложений, которые касаются транспортной инфраструктуры, более 300 предложений по энергетике и инженерному обеспечению, свыше 1,6 тысячи предложений об обращении с отходами. Об этом рассказали в Смольном.

- Были уточнены позиции по объектам транспортной инфраструктуры, включая городской общественный пассажирский транспорт, водный, воздушный и железнодорожный транспорт, объектам метрополитена, а также автомобильным дорогам регионального значения и улично-дорожной сети, - рассказали в городской администрации.

Одним из основных вопросов стало строительство железнодорожной линии в Пулково, что удобства пассажиров. Также рассмотрен вопрос развития метрополитена, как основы городских пассажирских перевозок – на его долю приходится более 50 процентов пассажирских перевозок.