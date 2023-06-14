Петербуржец с тачкой украл из чужого дома бензопилу и вибротрамбовку. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии поймали в Курортном районе мужчину, который пытался на тачке вывезти из чужого дома бензопилу, вибротрамбовку и другое чужое имущество. Все произошло на Торфяной улице в Зеленогорске вечером 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Невнимательный хозяин дома на улице прошел мимо вора, но даже не обратил на него внимания. О том, что недавно мимо него проехали его вещи, он догадался, увидев следы проникновения и пропажу, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали воришку вместе с тачкой и всем украденным по горячим следам. Его поймали на перекрестке улиц Мира и Торфяной. Мужчину доставили в 81 отдел полиции для разбирательств.