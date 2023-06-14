Почти 20 тысяч жителей Петербурга зарегистрировались в Личном кабинете пассажира общественного транспорта

Почти 20 тысяч петербуржцев зарегистрировались в Личном кабинете пассажира общественного транспорта за три недели его работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в конце мая 2023 года начал работать Личный кабинет пассажира общественного транспорта. За три недели в нем уже зарегистрировались почти 20 тысяч человек. Об этом 14 июня рассказали в комитете по транспорту.

- В среднем пассажиры пополняют свои проездные на 306 рублей. Новый сервис в Личном кабинете позволяет пассажирам производить отложенное пополнение единых электронных билетов, в том числе записанных на «Подорожник», а также отслеживать историю поездок на всем городском общественном транспорте Петербурга, которые были совершены после регистрации в кабинете, - рассказали в комитете.

Сейчас пока что возможности Личного кабинета ограничены. Но в будущем на его основе появится виртуальный билет и мобильное приложение для оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC.