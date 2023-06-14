20 станций метро построят за 10 лет в Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Губернатор Александр Беглов пообещал, что в Петербурге к 2032 году построят 20 станций метро и приведут в порядок 12 уже существующих станций. Глава города заявил это в интервью с ТАСС в рамках Петербургского Международного экономического форума, который 14 июня стартовал в Северной столице.
- Для выполнения этой амбициозной цели «Метрострой Северной столицы» заключил крупный контракт на производство спецоборудования с Обуховским заводом, - отметил губернатор.
На Обуховском заводе создадут два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 метра. Кроме этого, специалисты изготовят два щита для строительства наклонных ходов и семь тоннельных станционных блокоукладчиков.
На Красносельско-Калининской линии щиты запустят в этом году от станции «Каретная» до «Путиловской».