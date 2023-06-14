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НовостиОбщество14 июня 2023 13:15

Прощание с почетным настоятелем храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» состоялось в Петербурге 14 июня

Протоиерей Виктор Голубев скончался 10 июня в возрасте 93 лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прощание с почетным настоятелем храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» состоялось в Петербурге 14 июня / Петербургская митрополия

Прощание с почетным настоятелем храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» состоялось в Петербурге 14 июня / Петербургская митрополия

В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года состоялось отпевание почетного настоятеля храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» протоиерея Виктора Голубева. Священнослужитель скончался 10 июня в возрасте 93 лет. Об этом рассказали в Санкт-Петербургском митрополии.

- Отпевание совершил 14 июня наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий. Накануне, 13 июня, у гроба с телом почившего отца Виктора помолился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, - рассказали в митрополии.

На прощание с протоиереем и одни из старейших клириков Петербургской епархии благочинные и настоятели петербургских храмов, прихожане Свято-Троицкого храма. Похороны состоялись на Большеохтинском кладбище.

По благословению правящего архиерея почившего будут поминать в храмах и монастырях петербургской епархии.