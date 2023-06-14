Вандалы испортили граффити Виктора Цоя в Петербурге

Вандалы испортили граффити у сквера Виктора Цоя. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ

В Петроградском районе Петербурга вандалы испортили граффити в сквере Виктора Цоя. Фотографии недохудожеств хулиганов сделала корреспондент spb.kp.ru. На снимках видно, что поверх рисунков с музыкантом неизвестные распылили зеленую краску на глаза, а также черным цветом дорисовали слезы. Кроме того, вандалы нанесли различные надписи. Был ли какой-нибудь замысел у вандалов - неизвестно.

Местные жители уже выразили негодование в соцсетях, а некоторые даже предложили посадить хулиганов.

Будут ли отмывать краску - неизвестно. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ

- Печально, что подрастающие вандалы не знают Цоя и его песни, - отметил один из комментаторов.

Напомним, что сквер Виктора Цоя расположен на углу Зверинской улицы и Любанского переулка. Место выбрали не случайно – певец работал неподалеку в котельной «Камчатка». После присвоения скверу имени легендарного исполнителя это место становилось площадкой уличных фестивалей.