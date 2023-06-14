СК выяснит причину смерти найденного в Финском заливе длинноволосого мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи в Петербурге выясняют обстоятельства смерти мужчины. Тело нашли в Финском заливе около «Лахта Центра» утром 13 июня. На нем не было внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти мужчины. Особых примет погибшего не сообщается. Известно только, что у него – длинные черные волосы.

По результатам проверки, следователи примут процессуальное решение.