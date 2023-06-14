На трассе «Скандинавия» образовалась двухкилометровая пробка из-за закрытого съезда на ЗСД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На трассе «Скандинавия» в Ленобласти образовалась огромная пробка из-за закрытого въезда на Западный скоростной диаметр. Машины выстроились в крупный двухкилометровый затор днем 14 июня. Об этом сообщает Online47.ru.

- Пробка «разрослась» в районе съезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД). По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожный участок окрасился в темно-красный оттенок, означающий, что движение сильно затруднено, - пишет издание.

Напомним, с 14 июня перекрыт съезд на ЗСД с трассы «Скандинавия» и с Зеленогорского шоссе. В первом случае ограничения действуют до 17 июня, а во втором – до 16 числа. В это время специалисты проведут там плановые работы по восстановлению дорожного покрытия.