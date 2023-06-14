10-летний мальчик без вести пропал в Петербурге два дня назад. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге два дня назад пропал 10-летний ребенок. Мальчик ушел из дома 12 июня и не вернулся. Ориентировка с его фотографией появилась на ресурсах «Лиза Алерт».

- Ребенок 2013 года рождения пропал в Колпино. Рост мальчика – 150 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Точно не известно, в чем был одет ребенок в день исчезновения. Предположительно, на нем была красная футболка, джинсы и кеды. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски школьника.

Напомним, накануне две девочки, 12 и 14 лет, утонули в пруду в Петергофе. Они пришли к водоему без родителей. Тело одной из них обнаружили очевидцы.