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НовостиЭкономика14 июня 2023 16:34

Товарооборот между Петербургом и Индией вырос на 92,7 процента за 2022 год

Индия занимает четвертое место среди основных партнеров Северной столицы
Элеонора КУРЮМОВА
Товарооборот между Петербургом и Индией вырос на 92,7 процента за 2022 год.

Товарооборот между Петербургом и Индией вырос на 92,7 процента за 2022 год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ-2023 встретился с послом Республики Индия Паваном Капуром. Они обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также увеличения притока туристов. К слову, только за минувший, 2022 год, товарооборот между городом на Неве и Индией вырос на 92,7 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Петербург готов реализовывать совместные проекты и расширять дружественные связи с Индией, – подчеркнул глава Петербурга.

Индия сегодня занимает четвертое место в списке основных партнеров Петербурга. Такому плотному сотрудничеству поспособствовало восстановление морских логистических перевозок и расчет в национальных валютах.

Александр Беглов также отметил, что регионы смогут вместе развивать пищевую и легкую промышленность, фармацевтическую, медицинскую отрасль, а также цифровую и туристическую сферы.