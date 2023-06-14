Шестибальные пробки образовались в нескольких районах Петербурга. Фото: yandex.ru/maps

Масштабные пробки образовались в Петербурге во второй половине дня, 14 июня. Так, с четырех часов, по оценке «Яндекс.Карт», в районе Предпортовой улицы затору начислили целых шесть баллов. О перекрытых ГИБДД обоих направлениях дороги сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Северной столицы.

–Из-за перекрытия участка дороги инспекторами затруднено движение автобусов №3, №11, №62. Общественный транспорт следует с задержками, – уточнили в пресс-службе петербургской компании.

Кроме того, в социальных сетях местные жители публикуют посты о жутких и жарких пробках на КАД из-за нескольких аварий. Судя по всему, времени в дорожной очереди было достаточно, чтобы сделать новость для соцсетей. Также очевидцы рассказали и о заторе на Университетской набережной.