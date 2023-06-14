Автобусы в аэропорт «Пулково» задерживаются на 30 минут из-за ПМЭФ 14 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге сегодня, 14 июня, открылся Международный экономический форум 2023 года. И уже в первый день его проведения Северная столица почти полностью покрылась сеткой из высокобалльных пробок. Сначала заторы образовались на Предпортовой улице, КАДе и Университетской набережной. А спустя совсем немного времени, ближе к вечеру, сбилось движение автобусов № 39 и №39Э. Транспорт в направлении аэропорта на момент публикации едет с задержками. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Северной столицы.

– Автобусы, движущиеся по Пулковскому шоссе, опоздают минимум на 30 минут, – уточнили в пресс-службе компании.

Сотрудники организации также сообщили, что время между остановками и, соответсвенно, в пути также увеличится. Местных жителей и гостей города попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать неприятных ситуаций и пробок.