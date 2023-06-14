11 автобусов задержались на полчаса в Петербурге из-за ПМЭФ 14 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице из-за открытия Петербургского Международного экономического форума 2023 развернулась самая настоящая дорожная эпопея. Так, в городе расписание своего движения изменили 11 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

– На участке Пулковского шоссе в сторону Петербурга режим своей работы изменил транспорт №90, №147, №150, №155, №187, №232, №252, №299 и №301, – уточнили в пресс-службе компании.

Как оказалось, задержаться автобусы могут до 30 минут. Кроме того, увеличилось время между остановками и длительность всего пути. Гостей и жителей Северной столицы попросили заранее планировать свой маршрут. Особенно, учитывая то, что автобусы № 39 и №39Э также задерживаются.

Ранее spb.kp.ru писала, что шестибальные пробки образовались в нескольких районах Петербурга.