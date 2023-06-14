Четыре новых пассажирских катамарана заложили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект «Остров фортов» и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по сохранению и популяризации истории отечественного флота и судостроения. Подписывали документ руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу и гендиректор строительной компании Алексей Рахманов. В связи с этим, 14 июня заложили вторую пару катамаранов «Котлин» и первую пару «Соммерсов». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Остров фортов».

– У нас уже есть большой опыт успешной совместной работу. На воду уже спустили два современных пассажирских катамарана, – рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, в рамках нового соглашения партнеры будут работать в просветительском направлении, создавать музейные проекты и экспозиции, проводить тематические лекции и экскурсии, продвигать парусный и судомодельный спорт.