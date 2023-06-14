Движение транспорта на трассе «Кола» закроют из-за разводки Ладожского моста в Ленобласти

Движение транспорта на участке трассы «Кола» закроют из-за разводки Ладожского моста в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение транспорта полностью закроют на 40-м километре трассе «Кола», которая протянулась от Петербурга до границы с Королевством Норвегия. Машины не смогут ездить 15 июня примерно 45 минут. Причиной временных ограничений стала разводка Ладожского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Для прохода теплохода «Святая Варвара» с высотным габаритом 22,6 метра разведут мост через Неву, – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как уточнили в организации, разводить переправу будут сотрудники подрядной организации «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». В учреждении также принесли извинения перед местными жителями за временные неудобства. Автомобилистов попросили учесть временные ограничения при планировании маршрутов.