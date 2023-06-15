Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2023 21:11

Несколько гектаров торфа загорелись в Кировском районе Ленобласти

На помощь пожарным Леноблпожспаса прибыл болотоход
Элеонора КУРЮМОВА
Несколько гектаров торфа загорелись в Кировском районе Ленинградской области.

Несколько гектаров торфа загорелись в Кировском районе Ленинградской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный торфяной пожар случился накануне в Кировском районе Ленобласти. Там, на месте бывших разработок, загорелись несколько гектаров породы. Из-за разрастающегося возгорания пожарным Леноблпожспаса потребовалась помощь болотоходов поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

– Болотоходы «Арго» прибыли на помощь спасателям, которые потушили тлеющий торф в Назийском сельском поселении, – уточнили в комитете.

Как сообщили в пресс-службе, личный состав борющихся с огнем пожарных постоянно наращивался. В итоге, к тушению подключились подразделения Всеволожского, Кировского и Волховского отрядов. Утихомирить стихию было сложно из-за отсутствия подъездных дорог, заболоченности и множества оврагов. Возгорание ограничили обводненными каналами и, к счастью, никто не пострадал.