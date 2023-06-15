Уголовное дело завели из-за двух утонувших девочек в пруду в Петергофе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Напомним, что накануне сотрудники полиции обнаружили тела двух девочек-подростков: 12-ти и 14-ти лет. Трупы нашли в Никольском пруду, находящемся на территории Петродворцового района города. Об этом сообщили в пресс-слжуье Следственного комитета России по Петербургу.

– Следователи вместе с криминалистами и судмедэкспертом осматривают место происшествия, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

Кроме того, правоохранители допрашивают родственников и очевидцев произошедшего, а также выясняют все детали и обстоятельства гибели подростков. К слову, расследование уголовного дела контролирует руководство местного Следственного комитета.

Ранее spb.kp.ru писала, что купальный сезон обратился трагедией для двух подростков. Сообщение об этом поступило в полицию Петродворцового района 14 июня.