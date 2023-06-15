Завершены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика из Колпино. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Самыми радостными словами завершились поиски без вести пропавшего накануне десятилетнего мальчика из Петербурга. Как сообщили родственники, ребенок ушел из дома 12 июня и не вернулся. Так, в течение двух суток его местоположение оставалось неизвестным. О том, что ребенок все-таки вернулся домой, волонтеры «ЛизыАлерт» сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда.

– Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – обратились сотрудники организации к местным жителям в социальной сети.

Напомним, что ранее активисты искали мальчика и распространяли ориентировки. На ней сотрудники отряда указали некоторые отличительные приметы: рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение карие глаза и светло-русого цвета волосы. Как сообщили родственники исчезнувшего, в день пропажи на нем были, предположительно, красная футболка, джинсы и кеды.