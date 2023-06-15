Детский сад на 280 воспитанников построят в Василеостровском районе к концу 2025 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый детский сад начали строить в жилом квартале «Шкиперский 19» на Васильевском острове в Петербурге. Возводить его будет один из городских застройщиков. Пока что они планировали запустить в эксплуатацию образовательное учреждение ориентирочно в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Трехэтажный садик вместит в себя около 280 дошкольников, – рассказали в пресс-службе городского правительства сегодня, 14 июня.

Как выяснилось, в учреждении появится около 15 групп с малышами. Одна из них станет круглосуточной. По информации от пресс-службы городского правительства, работники также убедятся в удобстве и комфорте всех конструкций для самых маленьких учеников. Трудящиеся проверят соблюдение порядка принципов доступной среды. Там они сделают в том числе и входы, расположив их около земли, без ступеней и порогов.