Знойная жара в плюс 27 градусов ждет Петербург 15 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Санкт-Петербурге подошла к новому обновлению рекорда тепла для этого лета. В четверг, 15 июня 2023 года, в Северной столице продолжит теплеть. Температура будет расти от простого тепла до знойной жары. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется в зоне повышенного атмосферного давления, что сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду. Температурные показатели продолжат повышаться и день выйдет на промежуточное первое место среди самых тёплых с начала года, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге до 25-27 градусов жары, а по Ленинградской области 23-28 градусов выше нуля. Ветер все еще прохладный, северо-западный 2-7 метров в секунду.

В пятницу снова солнце и без дождей, а также станет еще жарче до 28 градусов.