Фонтан в честь 300-летия СПбГУ установят на Университетской набережной Петербурга

Петербург подарит СПбГУ фонтанный комплекс в честь 300-летия основания вуза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета на его территории появится площадь с фонтаном. Площадь будет выходить на Университетскую площадь и будет называться Площадь Универсантов. Об этом 15 июня 2023 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- На территории университета будет открыт памятник человеку, которого обязаны чтить не только в Петербурге, но и в стране. Он 25 лет был министром просвещения, и с его подачи был воссоздан Петербургский госуниверситет. Место, которое вуз занимает в системе образования, – результат личных усилий Сергея Уварова, – приводит здание слова помощника президента РФ Владимира Мединского.

Напомним, что СПбГУ - это первый университет России, который был заложен в 1724 году по указу Петра Великого. Свой юбилей вуз отметит в 2024 году.